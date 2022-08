AUSLFE sbarca anche su Telegram: un nuovo canale per rimanere aggiornati e contrastare le fake news

L’Azienda USL di Ferrara è sbarcata anche su Telegram, una delle app di messaggistica gratuite più diffuse al mondo, per rendere la comunicazione sempre più a portata di smartphone.

AUSL ha aperto questo canale pubblico con un duplice scopo: offrire un nuovo strumento di comunicazione per rimanere aggiornati sulle principali notizie relative all’azienda sanitaria e contrastare le fake news con informazioni ufficiali e tempestive.

Attraverso questo nuovo canale istituzionale sarà possibile ricevere notizie, aggiornamenti e informazioni ufficiali sulla sanità ferrarese e non solo nelle chat sul proprio smartphone o tablet come sul pc, attraverso la versione web del canale.

Con Telegram l’AUSL consolida la propria modalità di comunicazione multicanale che, negli ultimi 12 mesi, ha visto l’attivazione dei social Instagram, Linkedin, Tiktok, il rinnovo completo del sito istituzionale www.ausl.fe.it che ora è georeferenziato e il recente lancio dell’App. Il tutto per rendere la sanità sempre più vicina e comoda per il cittadino e anche per mettere in campo una informazione sempre più proattiva e in grado di contrastare la diffusione delle fake news.

Per unirsi al canale, aperto a tutti i cittadini interessati, basta aprire il seguente link https://t.me/auslfe o digitare “Ausl Ferrara” nella barra di ricerca di Telegram.

