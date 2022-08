BURANA: Rifiuta l’alcoltest, condannato a 6 mesi di detenzione domiciliare, arrestato dai Carabinieri

Venerdì pomeriggio 19 agosto 2022 i Carabinieri della Stazione di Burana (Fe), dopo aver ricevuto un ordine di carcerazione dal Tribunale di Ferrara, hanno rintracciato ed arrestato L.H.A., marocchino 39 enne domiciliato nel bondenese, noto agli uffici di polizia, il quale è stato condannato, dal Tribunale estense con sentenza passata in giudicato, alla pena di sei mesi di reclusione, da scontare in regime di detenzione domiciliare. L’uomo era stato fermato in Casumaro (Fe), una notte di ottobre del 2017, alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica e si rifiutava di sottoporsi al test alcolimetrico, come richiesto dalla pattuglia dei Carabinieri. Alla denuncia in stato di libertà è seguito il processo con la condanna che, al suo passaggio in giudicato, è stata eseguita dai militari. Dopo le formalità di rito il condannato è stato trasferito presso il proprio domicilio, ove sconterà la pena detentiva comminata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...