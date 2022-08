AUTO CONTROMANO SUL RACCORDO AUTOSTRADALE, caccia all’auto pirata

Un sinistro stradale, avvenuto nella prima mattinata di ieri sulla RA8. AL 112 E AL 113 Pervenivano segnalazioni di un AUTO CONTROMANO SUL RACCORDO AUTOSTRADALE CHE PROCEDEVA IN DIREZIONE MARE ALTEZZA COMACCHIO. UNA FIAT PANDA COLORE CHIARO. immediatamente la centrale operativa 112 di Comacchio inviava proprie pattuglie che AL KM 48+500 DIREZIONE PORTO GARIBALDI-FERRARA trovavano auto coinvolta in sinistro con la Fiat Panda che si era dileguata, proseguendo seppur gravemente danneggiata, la sua marcia in contromano direzione mare, senza prestare assistenza. Sull’AUTO incidentata una Ford fiesta viaggiavano 4 ventenni ferraresi rimasti illesi. I cc hanno avviato le indagini per risalire al pirata della strada, acquisendo immagini telecamere e targa system della zona.

