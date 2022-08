BASKET: PRIMO GIORNO IN PALESTRA PER DERRICK MARKS

Derrick Marks ha calcato per la prima volta il parquet della Milwaukee Dinelli Arena nella mattinata di domenica, svolgendo i test fisici e una sessione di lavoro atletico personalizzata; l’obiettivo è partecipare agli allenamenti di gruppo il prima possibile, dopo l’arrivo ritardato dalla positività̀, senza sintomi, al Covid-19.

La presenza in palestra è stata anche l’occasione per rilasciare le prime dichiarazioni da giocatore della Tramec Cento: “Non vedevo l’ora di tornare in Italia! Conosco bene il campionato di Serie A2 e ho la sensazione di avere ancora del lavoro in sospeso e di poter dare ancora di più̀ in questo nuovo capitolo della mia avventura italiana. Ieri ho ricevuto un’accoglienza calorosa da parte di tutti i nuovi compagni ed è stato bello anche ritrovare Toscano con cui ho vissuto una grande stagione a Torino. Ora tutto quello a cui penso è lavorare duro per scendere in campo con loro ed arrivare pronti per l’inizio delle partite ufficiali.”

