AVANTI CENTO: INTERPELLANZA A TUTELA SCUOLE DI CORPORENO

OGGETTO: INTERPELLANZA A TUTELA SCUOLE DI CORPORENO

PREMESSO CHE

– la scuola è un elemento fondamentale delle piccole comunità locali, che ne

consolida l’identità e diventa punto di riferimento per le famiglie;

– il sistema scolastico dipende da diversi livelli istituzionali che hanno tutti ruoli

propri ed interagenti, ivi compreso il Comune;

CONSTATATO CHE

– Nella seduta di consiglio del 29.09.2022 è stata approvato, con i voti della

maggioranza, l’atto n. 73 relativo l’acquisto di una porzione, pari a 2/3, del plesso

scolastico situato a Corporeno in via Pedagna n. 5, per un importo complessivo di

vendita di € 3.530.000,00, esente IVA ex art.10 D.P.R. 633/1972 oltre agli oneri per

il rogito notarile comprensivi di onorario, spese, imposte e tasse correlate;

– per l’acquisto di questa porzione immobiliare, che è occupata dall’IC4, è stato

contratto un mutuo flessibile di Euro €.3.676.947,50 con Cassa Depositi e Prestiti

con preammortamento di 4 anni (fino al 31/12/2026), decorrenza

dell’ammortamento è fissata al 1° gennaio quinto anno solare successivo a quello

della data di perfezionamento (01.01.2027) con durata di 20 anni fino al

31/12/2046 (SETTORE 4 RAGIONERIA E FINANZE Determinazioni n. 1078 del

06/10/2022 e n.1123 del 18/10/2022);

DATO CHE

– a causa del numero esiguo di iscrizioni, non legate al fattore denatalità, il

prossimo anno scolastico 2023/2024 non vedrà probabilmente la formazione della

classe prima elementare;

– la primaria di Corporeno offre solamente il tempo modulare e per tale motivo molti

genitori si sono trovati costretti a scegliere un altro plesso per i loro figli con

evidenti disagi organizzativi per le famiglie

INTERPELLA IL SINDACO per sapere2

1) se e in quale modo l’Amministrazione si è adoperata ed intenda adoperarsi

affinché la classe prima del plesso di Corporeno possa essere formata.

2) In secondo luogo, se, in considerazione dei dati sopra riferiti e dunque

tenendo conto di un discorso più ampio e prospettico, l’Amministrazione

intenda avviare un opportuno confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale e la

Direzione Scolastica dell’IC4 di cui fa parte il plesso di Corporeno, al fine di

individuare una soluzione positiva quale la creazione di un tempo pieno che

consenta così la formazione della classe prima elementare per l’anno

scolastico 2023-2024.

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA.

Cento, 22 Marzo 2023.

Il Gruppo “Avanti Cento”

Beatrice Cremonini Gerlando Bruno Fabrizio Toselli

