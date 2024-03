‘AVANTI CENTO’: l’Amministrazione faccia chiarezza sull’Ufficio Passaporti

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …





ILL.MI SIG.RI

SINDACO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ASSESSORI

CONSIGLIERI

OGGETTO: UFFICIO PASSAPORTI COMUNE DI CENTO

PREMESSO CHE

I cittadini hanno necessità di muoversi liberamente anche in destinazioni estere per

motivi di lavoro, di svago e familiari. Per farlo occorre il passaporto, documento

indispensabile per raggiungere tutti quei paesi per cui non basta la carta d’identità

valida per l’espatrio.

Durante gli anni della pandemia, quindi il 2020 e il 2021, sono stati rilasciati 2

milioni di passaporti in meno rispetto alla media degli anni precedenti. Dopo la fine

della pandemia le richieste sono aumentate in modo «eccezionale»: nel 2023 sono

stati rilasciati 2 milioni e 750 mila passaporti, circa un milione in più rispetto al

periodo pre-pandemico.

Per l’effetto i tempi di attesa per richiedere il passaporto alle Questure sono

esponenzialmente aumentati.

CONSTATATO

che nel dicembre 2020, a seguito della firma del Protocollo di Intesa tra il Comune

di Cento e la Questura di Ferrara, iniziava la propria attività l’ufficio Passaporti

presso lo sportello di front office della sede della Polizia Locale di Cento;

dell’apertura dello sportello, asseriva che “l’iniziativa ha lo scopo di fornire un

servizio di prossimità per rispondere alle esigenze dei cittadini e migliorare l’efficacia,

l’efficienza e l’economicità delle procedure di rilascio dei passaporti. Si realizza una

forte proiezione sul territorio nazionale per un’attività come la Polizia amministrativa

intercettando i bisogni di comunità più periferiche con questa Intesa possono

risparmiare sui tempi e i costi connessi alla necessità di spostarsi per accedere al

servizio, ovviando ai comprensibili disagi.”

stesso servizio presso il Comune di Comacchio

2

che sul sito internet del Comune di Cento si apprende che il servizio passaporti

non è più disponibile in quanto il protocollo di intesa con la Questura di Ferrara ha

avuto termine il 31/12/2022 e non si è proceduto al rinnovo, con l’effetto di recare

numerosi disagi ai cittadini centesi;

DATO CHE

gradito alla popolazione che ha trovando negli anni un positivo riscontro e snelliva

la lunga attesa per la richiesta di rilascio del passaporto;

intesa e pertanto nel suddetto comune è attivo lo sportello Passaporti una volta al

mese per n. 20 appuntamento, come da informazioni assunte presso l’URP dell’ente

comacchiese;

SI CHIEDE

1) che l’Amministrazione faccia chiarezza sulle motivazioni per cui non è stato

rinnovato il protocollo di intesa con la Questura di Ferrara;

2) che l’Amministrazione indichi che azioni ha posto in essere nei confronti

della Questura di Ferrara al fine di preservare il servizio di prossimità

passaporti;

3) Se l’Amministrazione ha intenzione di affrontare nuovamente la questione

con la Questura di Ferrara ponendo in essere tutte gli adempimenti necessari

affinchè il servizio di prossimità Ufficio Passaporti venga riaperto nel Comune

di Cento.

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA.

Cento, 08 Marzo 2024

Il gruppo “AVANTI CENTO”

Beatrice Cremonini Gerlando Bruno Fabrizio Tosell

