BAKET: Sella Cento batte Cremona all’ultimo … canestro, 88-87

Primo turno infrasettimanale casalingo per la Benedetto XIV ed altro scontro diretto, questa volta è Cremona a varcare la soglia della Baltur Arena. Berdini, Nobile, Henderson, Davis, Benvenuti da una parte, Polanco, Brown, Massone, Tortù e Morgillo dall’altra.





PRIMO QUARTO

Berdini segna allo scadere dei 24” i primi tre punti del match, Davis lo imita con uno step back in isolamento, ma Polanco risponde presente e segna i primi sei della Juvi con tre canestri in area. Cremona si porta in vantaggio con Brown e Morgillo, poi Nobile riporta avanti i suoi con una tripla e una penetrazione vincente. Berdini cade male sulla caviglia ed esce zoppicante, Sperduto si fa trovare pronto e ne segna quattro in fila, dall’altra parte è Brown a trainare l’attacco di Bechi, poi Barbante e Tortù segnano da tre punti e in un amen la Juvi si porta avanti sul 19-22 a 2’ dal termine del primo quarto. Punteggio altissimo, dopo il 9-8 di tre giorni fa, Bertetti e Davis segnano dall’arco e Alessandrini si guadagna due liberi: il primo quarto finisce 24-26, dopo che Sperduto sfiora il canestro da metà campo, leggermente dopo la sirena.

SECONDO QUARTO

Alessandrini sblocca dalla lunga un secondo quarto spezzettato, ma Polanco risponde subito con la stessa moneta, anche Massone si iscrive al festival delle triple e lancia Cremona sul +5. Alessandrini si costruisce due punti dopo una bella virata, ma è Cremona a dettare i ritmi in questo momento, Davis si prende due di forza attaccando Giombini e Bechi ferma la partita sul 33-37. Cremona continua con delle percentuali incredibili da tre punti e Cento prova a rimanere attaccata, ma scivola a -9 dopo un 2/2 di Bertetti. Berdini, per il momento, non fa ritorno in campo e Coach Di Paolantonio lancia i giovanissimi Ramponi e Moretti, dopo aver chiesto tanti minuti anche a Tanfoglio. La Sella fatica a costruire ed è imprecisa dalla lunetta, Ramponi si fa notare subito rubando a Massone e subendo il fallo, il figlio della Baltur Arena fa 2/2 dalla lunetta e sono i primi due della sua carriera in A2. Polanco brucia la difesa centese in uscita dal timeout con una tripla e il primo tempo si chiude sul 39-49 Cremona.

TERZO QUARTO

Con Berdini ufficialmente out, Henderson si prende sulle spalle tutta Cento e segna 8 punti in meno di due minuti, partita completamente riaperta dall’americano della Sella. Nobile cavalca l’entusiasmo e segna anche lui da tre punti, poi è Davis a mettersi in proprio e la Benedetto XIV riparte con un 13-0 di parziale. Morgillo ferma l’emorragia, ma la zona di Bechi viene bombardata da Tanfoglio e Davis subito dopo e il coach di Cremona è costretto al timeout dopo un’altra palla persa, sul 58-53. La Benedetto XIV non si ferma, dopo il super canestro di Davis in step back, è Sperduto a sparare e mandare i suoi sul +8. Henderson, indemionato, si guadagna altri due liberi nel traffico e riporta a +6 i suoi, dopo che l’asse Polanco-Barbante aveva creato dei problemi alla difesa centese. Sperduto segna un canestro dal palleggio in transizione per il

+4. Terzo quarto che si chiude sul 72-68.

QUARTO QUARTO

Cremona ricucisce fino ad avere l’occasione di portarsi in vantaggio, un rimbalzo offensivo di Davis convertito dallo stesso mantiene i due possessi di distanza, si preannuncia un finale in volata, confermato dall’ennesimo canestro di Brown, immarcabile, così come Sperduto quando esce dai blocchi, altra tripla e +5 Sella. Morgillo e Benvenuti trovano canestri in fotocopia e l’equilibrio regna in questo ultimo quarto. Bertetti segna un’altra tripla, ma Tanfoglio risponde con la classica lacrima appoggiata al vetro. Quattro punti di Morgillo mandano la partita in parità a 3’ dal termine, poi Cremona torna in vantaggio ma Davis riporta subito l’equilibrio e mette la firma sul +2 Cento a 1:21 dalla fine. La Sella fallisce il colpo del k.o e Brown si inventa un altro canestro per la parità, quando una manciata di secondi ci separa dalla fine. L’ultima preghiera di Davis è lunga, ma Benvenuti è decisivo con il rimbalzo in attacco e Sperduto segna un libero a tempo praticamente esaurito, dopo una lunga consultazione arbitrale. Che serata alla Baltur Arena, finisce 88-87 Cento.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi 2, Henderson 15, Alessandrini 7, Berdini 3, Sperduto 16, Davis 29, Nobile 8, Tanfoglio, Moretti, Benvenuti 2

JUVI CREMONA: Zampogna. Brown 22, Bertetti 12 , Polanco 21, La Torre, Barbante 9, Caporaso, Tortù 8, Massone 3, Morgillo 10, Giombini 2

Mi piace: Mi piace Caricamento...