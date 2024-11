E’ uscito per Edizioni Freccia D’Oro l’opera prima del centese Eugenio Melega dal titolo “Le cinque giornate di Cento”. Un libro interamente dedicato al tifo biancazzuro e ai derby della Centese con la Spal degli anni Ottanta e Novanta.

Più di 200 pagine tutte a colori, arricchite da oltre 200 foto inedite ed esclusive, oltre ad una ricca sezione dedicata al merchandising e alle maglie dei giocatori, il tutto impreziosito da interviste ad alcuni dei giocatori più rappresentativi. Un volume in tiratura limitata al prezzo di 19 euro. Racconta l’autore: “Per tanti anni l’ambizione di scriverlo è rimasta rinchiusa in un cassetto della memoria, ora è giunto il momento di aprirlo, narrando episodi vissuti in prima persona e non. Questo volume vuole essere semplicemente un tentativo di raccontare fatti ed emozioni di quei momenti, prima che i ricordi svaniscano per sempre. Un dovere affinché quei momenti della nostra gioventù non vengano dimenticati. Una testimonianza di quegli anni ottanta e novanta che hanno segnato per sempre la nostra generazione: il racconto e il ricordo di una militanza e di un mondo del calcio lontano anni luce. “Eugenio Melega, centese, nato a Bologna. Nel settembre del 1978, insieme a suo papà, ha assistito, per la prima volta, ad una partita della Centese al Loris Bulgarelli. Centese – Finale 3-3. In quel momento decise che quei colori sarebbero rimasti per sempre nel proprio cuore.

