Banca Patrimoni Sella & C. ha inaugurato la sede di Cento

Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha inaugurato la sede di Cento in via Alberto Accarisio 26.

Con questa nuova apertura, Banca Patrimoni Sella & C., che è presente in Emilia-Romagna anche con una sede a Bologna, continua il suo percorso di crescita in Italia dopo le recenti inaugurazioni delle sedi a Reggio Calabria e Bari che hanno portato complessivamente a 25 le sedi sul territorio nazionale.

All’interno degli uffici di via Accarisio vengono offerti i tradizionali servizi di consulenza patrimoniale specializzata nella gestione e valorizzazione del patrimonio, nelle soluzioni di investimento a carattere assicurativo e sugli aspetti di natura fiscale, successoria, immobiliare e societaria.

“L’inaugurazione della sede di Cento è particolarmente importante, perché è un simbolo della nostra volontà di investire su un territorio straordinario come quello dell’Emilia-Romagna, ancora di più in un momento in cui si sta riprendendo con coraggio e tenacia dai danni dell’emergenza metereologica che l’ha colpita solo qualche mese fa” ha dichiarato Vincenzo De Marco, Direttore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C. – “Aprire sedi fisiche, come nel caso di Cento, è un segnale di attenzione e di vicinanza alle persone che vivono sul territorio, per offrire loro il servizio più accurato e personalizzato possibile”, ha concluso.

