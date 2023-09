PROGETTO SET – SCUOLA E TERRITORIO- CONFINDUSTRIA E LA SCUOLA

Inizierà ufficialmente lunedi 2 ottobre il percorso scolastico proposto e finanziato da Confindustria Emilia Area Centro che anche quest’anno coinvolgerà le 3 classi del tempo prolungato del nostro istituto.

Alla presenza dei genitori, è stata presentata la programmazione delle attività che includono 2 ore di madrelingua aggiuntive al curricolo di base, ore di tecnologia- coding finalizzate alla realizzazione di un progetto, ore di affiancamento pomeridiano per metodo di studio e ore di educazione civica.

Erano presenti per la nostra scuola la dirigente Anna Tassinari, la referente del progetto prof.ssa Susanna Tieghi, i docenti “curricolari”, per Confindustria le referenti Roberta Saraceno e Maruska Mollaroli, per Urban Lab e Fondazioni Golinelli che gestiranno le attività di coding, Livio Talozzil, Lucia Durì e Cecilia Presti, la docente americana Jennifer Pros e le educatrici della Cooperativa Dolce Martina e Deborah.

L’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento è pronto per iniziare un percorso importante per la cui opportunità ringrazia Ufficio Scolastico Regionale e Confindustria Emilia Area Centro.

