BASKET: BELLA VITTORIA di TRAMEC CENTO SU RIVIERABANCA RIMINI 73-63

VITTORIA PER LA TRAMEC CENTO ALLA PRIMA DI SUPERCOPPA CONTRO LA RIVIERABANCA RIMINI

La Tramec Cento si aggiudica, in casa, la prima partita di Supercoppa LNP contro la Rivierabanca Rimini.

L’inizio è un po’ contratto per entrambe le squadre con poche soluzioni dall’area. Punteggio basso ed in equilibrio nella prima metà del quarto complici anche le ampie rotazioni di entrambi i coaches. Verso la fine del quarto mini-break di Cento che sfrutta il bonus raggiunto molto presto da Rimini e alcune buone soluzioni dall’arco conMoreno.

Il primo quarto finisce 20-11.

Al rientro sul parquet anche il secondo quarto segue lo stesso copione. Attacchi un po’ bloccati ma Cento riesce a rimanere in doppia cifra di vantaggio grazie ai secondi tiri frutto di diversi rimbalzi offensivi di Archie e Berti. Berti sotto canestro mette in difficoltà la difesa di Rimini. Negli ultimi minuti del quarto la rimonta di Rimini, firmata da Ogbeide e Bedetti, costringe coach Mecacci a chiamare due time-out negli ultimi minuti del quarto. La squadra rientra dalla pausa ancora in confusione perde palloni e manca di lucidità in attacco.

Rimini in rimonta conclude sul -5. Cento 35 Rimini 30.

La seconda metà di partita inizia con Rimini che raggiunge presto Cento e la sorpassa dopo soli due minuti dall’inizio. Archie da 3 rimette davanti Cento. Bedetti non ci sta e con una tripla riporta Rimini in vantaggio. Rimini scappa a +6 a metà del quarto. Archie è costretto ad abbandonare il campo per una brutto colpo. Tomassini con due triple e Toscano con un 2+1 riportano la Tramec avanti ad un minuto dalla fine del quarto.

Il terzo quarto vede Cento rimanere padrona del suo campo la tripla di Marks sulla sirena sigilla il 56 a 50 per la squadra di Coach Mecacci.

L’ultimo periodo inizia ancora con difese individuali e gioco spesso interrotto dai falli. Kuuba da sotto e Toscano con energia e punti portano Cento sul +11 a metà quarto. Berti si impone sotto al ferro e porta la Tramec avanti di 14 lunghezze. Applausi per Zampini che recupera palle e produce punti.

Finisce così alla Milwaukee Dinelli Arena:la Tramec Cento batte la Rivierabanca Rimini 73-63 per i padroni di casa.

TABELLINI

Parziali: 20-11, 35-30, 56-50, 73-63

Rivierabanca Rimini: Meluzzi 7, Scarponi 9, Masciadri 4, Arrigoni 3, D’Almeida 6, Bedetti 10, Morandotti 0, Johnson 12, Ogbeide 12, Tassinari n.e., Sirri n.e., Anumba n.e.

All. Mattia Ferrari

Tramec Cento: Marks 12, Tomassini 14 , Kuuba 7, Toscano 8, Zampini 5, Berti 8, Archie 12, Moreno 7, Zilli n.e, Baldinotti n.e, Roncarti n.e

All. Matteo Mecaci

Arbitri: Gonella, Bettini, Scaramellini

Mi piace: Mi piace Caricamento...