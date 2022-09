BERRA: Ritrovati dai Carabinieri gli oggetti sacri trafugati al Santuario

La mattina del 29 agosto 2022, presso la Stazione Carabinieri di Berra (FE), si presentava Don Francesco, Parroco di Berra e Cologna, nonchè curatore del Santuario della Vergine della Galvana, sito in Riva del Po (FE), località Berra, il quale denunciava che ignoti malfattori, tra il 18 ed il 20 agosto precedenti, avevano asportato dall’interno della cappella del Santuario, un registro di apposizione firme dei fedeli in visita, un’immagine votiva sacra costituita da un piccolo quadro ed un piccolo cuore ex voto. Il prelato riferiva che il valore degli oggetti asportati era più simbolico che economico, ancorchè non quantificabile trattandosi di oggetti sacri. I militari della Stazione sulle sponde del Po, avviavano immediatamente le indagini ed informavano dell’accaduto la Procura della Repubblica di Ferrara. Le investigazioni indirizzavano i Carabinieri verso un cinquantenne copparese, a carico del quale veniva richiesto all’autorità giudiziaria un decreto di perquisizione locale. Nella prima mattinata di sabato 10 settembre i Carabinieri della Stazione di Berra davano esecuzione al decreto rinvenendo e sequestrando la refurtiva ricercata. Gli oggetti sacri verranno ora restituiti al Santuario, mentre il copparese dovrà rispondere all’autorità giudiziaria estense del possesso degli oggetti sacri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...