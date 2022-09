BASKET: BENEDETTO XIV, PREPARTITA DI COACH MECACCI

Le valutazioni di Coach Mecacci sulla squadra e sul nuovo innesto Ulaneo prima della partita contro Ravenna di sabato 17.

“La cosa che più mi ha colpito in positivo della nuova squadra è il recepire dopo gli errori alcuni concetti che vengono corretti sia partita che in allenamento. Apprezzo la capacità di analizzare e focalizzare gli errori e provare a lavorare sopra di essi. Questo è un gioco in cui non sbagliare è impossibile ma dove vince chi sbaglia meno. Siccome questo produce un discreto sforzo mentale, riconosco di aver a che fare con un gruppo di giocatori focalizzati sui loro obiettivi sia personali che di squadra per questa stagione. Questa è sicuramente la caratteristica più positiva che gli riconosco fino a questo momento.

Ulaneo è un giocatore che nelle due ultime settimane ha fatto solamente del lavoro individuale e non è stato bene per un virus influenzale, mi aspetto che ci possa dare una mano giorno dopo giorno, ma sicuramente dovremo aspettare entri in condizione. Ringrazio la società per lo sforzo fatto, vista l’assenza di Giacomo, abbiamo tirato troppo la corda con gli altri giocatori sia in allenamento che in partita, soprattutto si era fermato il processo di apprendimento tecnico dato che tutti i giocatori in allenamento giocavano fuori ruolo. Questo si è visto anche nei tempi e negli spazi di esecuzione a Forlì dove il risultato non deve forviare, ad un occhio più attento alcuni giocatori facevano fatica su determinate spaziature. Scott ci darà sicuramente una mano, il suo impiego domani a Ravenna verrà valutato domani. Se è in grado andrà in campo qualche minuto, altrimenti entrerà in campo per il quarto di finale martedì”.

