TUTTI in … STRADA! Pesanti disagi al traffico mattutino

Scene di ordinario delirio stamattina all’incrocio di Via Ugo Bassi con Via IV Novembre: il semaforo in tilt ha creato il solito ingorgo a cui ormai i centesi sono abituati; un semaforo ormai croce (tanta) e delizia (poca) degli automobilisti. La scientificità con cui le quattro lanterne semaforiche si mettono a lampeggiare fa pensare che sia “tutto calcolato ma poi non funziona niente” parafrasando una canzone di Giorgio Gaber. Ma se ci si è resi conto che un incrocio regolamentato da semaforo non è più adatto al volume di traffico che lo attraversa, perchè non prendere in considerazione soluzioni più incisive? Naturalmente passato “l’orario delle scuole” tutto rientra nella normalità, tuttavia è evidente che un problema c’è. Problema traffico che coinvolge anche il comparto di via Gennari/via Breveglieri: pure lì, da quando le scuole hanno riaperto, anche se solo da un paio di giorni, è impossibile passare (anche perchè tra persone che chiacchierano in strada e auto parcheggiate sui marciapiedi è una specie di gincana tutte le mattine). Cosa succederà quando il 26 settembre inizieranno i lavori edili sul condominio San Biagio, che si trova davanti alle scuole? Il cantiere verosimilmente interesserà parte della sede stradale. Si era parlato tanto tempo fa di ampliare il parcheggio zona palestra bocciofila, qualcuno ha suggerito di ripristinare il servizio di pedibus che però in passato ha riscontrato poco successo, altri invece di spostare la scuola altrove (soluzione chiaramente per un futuro prossimo venturo).I problemi che abbiamo elencato sono ormai noti, vissuti e patiti da tutti, è incredibile che in tutti questi anni non si sia trovata una soluzione, a meno che qualcuno non dica “ma cosa volete che sia, si tratta poi di 10 minuti la mattina”.

