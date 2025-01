BASKET: Le parole di Coach Di Paolantonio prima della trasferta di Milano

“Milano è una delle sorprese positive di questa prima parte di stagione, in casa hanno perso solo 2 volte e stanno giocando un buon basket, frutto di organizzazione talento ed atletismo. Noi veniamo da una brutta prova in casa, e dobbiamo provare con ogni mezzo a fare un colpo in trasferta per “recuperare”.

La squadra deve capire il momento e sopperire alle assenze giocando al massimo delle nostre potenzialità, con senso di urgenza perchè il campionato non ci aspetta.

Tecnicamente dovremo limitare difensivamente il loro enorme talento sul perimetro, chiudendo contestualmente l’area alla squadra che ad oggi è prima per percentuale nel tiro da 2 punti.

Sappiamo che in attacco ci mancano tra i 15/20 punti che i due infortunati avrebbero potuto portarci, di conseguenza la nostra prova difensiva deve essere ai limiti della perfezione per poter essere competitivi..”

