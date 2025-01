CENTESE: TRE BATTAGLIE IN SETTE GIORNI

La Centese si prepara a un gennaio intenso e decisivo, fatto di tre partite in sette giorni.

Domenica 5 gennaio, alle ore 14.30, si inizia con la stracittadina a Casumaro.

I padroni di casa si presentano rinforzati da due nuovi innesti: il Pievese Doc Correggiari, sceso dall’Eccellenza, e la punta esterna Slimani, giocatore ben conosciuto a questi livelli e capace di giocate da vero funambolo.

Mercoledì 8 gennaio, la Centese scenderà in campo contro il Consandolo. La partita si giochera’ in notturna alle ore 20.30 a San Matteo della Decima, a causa dell’indisponibilità dei fari del G&G Stadium. Sarà un’occasione speciale per vedere la squadra sfidarsi sotto i riflettori.

Il trittico si concluderà domenica 12 gennaio, a Bologna, contro il Felsina.

Nelle file dei biancoazzurri assente il lungodegente Edoardo Fabbrì, ancora in fase di recupero dalla frattura al piede. Buone notizie invece per il playmaker Mattia Perelli, che dovrebbe tornare a disposizione di mister Ciro Di Ruocco, sebbene non ancora in perfette condizioni fisiche.

In quanto ai due nuovi acquisti, Grimandi e Rimondi: il primo ha avuto un buon debutto nella vittoriosa trasferta di Portomaggiore, impreziosito da un goal, dimostrando subito di poter dare un contributo importante alla squadra.

Per vedere all’opera Rimondi, invece, bisognerà attendere almeno metà gennaio.

Ricordiamo che nelle prossime partite sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento speciale, valido per tutte le gare del girone di ritorno.

