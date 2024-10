BASKET: LE TRIPLE DI PEPE, UNA PARTITA BELLISSIMA, SELLA BEFFATA 84-86

La Benedetto ospita un’Orzinuovi partita alla grande in questa stagione. Nessun assente e 1300 spettatori alla Baltur Arena. Solito quintetto per Coach Di Paolantonio con Berdini, Henderson, Delfino, Davis e Benvenuti. Dall’altra parte, Ciani risponde con Vencato, Devoe, Costi, Williams e Guariglia.

PRIMO QUARTO

Orzinuovi parte subito forte e manda a segnare Devoe, prima di Williams firmando un 0-6 di parziale. Delfino sblocca la Sella prima dalla lunetta e poi dal campo, poi la difesa centese inizia a reagire e un arresto e tiro ancora di Delfino firma il pareggio a quota 10. 6 punti per l’argentino, che ha fatto capire subito a tutti che il ginocchio sta bene. Berdini trova il primo vantaggio con una tripla di talento e attributi e la Sella si piazza a zona in difesa, sfidando i tiratori di Orzi, dopo la palla persa di Vencato che scatena Davis in contropiede, coach Ciani chiama il primo timeout della partita. Davis continua il suo show con un altro tiro cadendo indietro alla Nowitzki, poi Alessandrini trova due punti più il fallo sfruttando il miss match in post. Il primo quarto finisce 22-18 Benedetto XIV.

SECONDO QUARTO

Moretti trova un 2+1 di pura tenacia, poi Tamani conclude dopo l’assist di Delfino e la Benedetto prosegue con la sua 2-3 in difesa. E’ sempre Delfino l’uomo della provvidenza per Cento, in difesa stoppa Loro lanciato al ferro e in attacco trova due punti in penetrazione di pura sensibilità e atletismo. Orzinuovi attacca con pazienza la zona centese e una tripla di Bogliardi conduce la panchina biancorossa al timeout. La partita è molto fisica, fatta di sorpassi e controsorpassi, Berdini segna un’altra tripla dopo una serie di attacchi incerti, dall’altra parte Vencato è il cuore delle manovre offensive degli avversari e manda a segnare Guariglia, prima di guadagnarsi un fallo. Henderson si sblocca finalmente da tre punti, chiudendo un bel primo tempo sul 38-39 Orzinuovi.

TERZO QUARTO

Orzinuovi aggredisce subito la partita, una palla rubata porta Williams a inchiodare una schiacciata, ma Cento reagisce subito con due bombe, prima di Henderson poi di Berdini, in mezzo la sgasata di Devoe e il canestro di pura conoscenza cestistica di Vencato, ma è la Sella a governare il ritmo, un coast to coast di Davis porta i padroni di casa sul +5. Vencato continua a dipingere in attacco, ma Orzinuovi fatica ad arginare l’attacco centese, la tripla di Sperduto anticipa un potenziale momento decisivo del match: Davis va vicinissimo alla schiacciata della giornata in contropiede, ma sul ribaltamento di lato Bertini punisce con la tripla ed è -1 Gruppo Mascio. Davis segna un’altra tripla senza senso dal palleggio e il terzo quarto si chiude sul 65-61.

QUARTO QUARTO

La Sella, pur avendo limitato di molto le palle perse, si lascia scappare una rimessa regalando due punti a Orzinuovi, che pareggia a quota 67. Williams ferma Alessandrini con un fallo esaurendo il bonus a oltre 8’ dalla fine. Pepe segna sulla sirena dei 24” anche se l’impressione è che avesse rilasciato in ritardo, Sperduto risponde con una tripla e riporta avanti suoi, poi due triple consecutive di Pepe caldissimo che porta a casa pure un fallo in attacco di Benvenuti. Momento decisivo della partita e Pepe ha messo 8 punti in fila pesantissimi, oltre alla giocata difensiva. Henderson inventa il jumper del -1 e ultimi 3’ al cardiopalma alla Baltur Arena, ma è ancora Pepe a trovare una tripla incredibile per il +4 Orzi. Henderson accorcia dalla lunetta, ma Vencato trova la via del canestro e riporta a due possessi i suoi. Cento difende alla morte e sfrutta il bonus con Benvenuti e Delfino per pareggiare la partita a quota a 84, quando mancano 24” al termine e timeout Ciani. Vencato attacca dal palleggio Davis che tiene benissimo, ma Williams trova un rimbalzo offensivo e un appoggio al vetro per l’84-86 finale. Il tiro di Davis per la vittoria gira sul ferro ed esce. Sella sfortunata, al termine di una partita bellissima, il risultato è 84-86.

SELLA CENTO: Tamani 2, Ramponi, Tanfoglio, Henderson Jr. 14, Alessandrini 7, Berdini 13, Delfino 14, Moretti, Sperduto 6, Davis IV 16, Benvenuti 10, Nobile

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Loro, Vencato 6, Williams 18, Bertini 11, Devoe 12, Costi, Bogliardi 5, Guariglia 9, Moretti 12, Pepe 13

