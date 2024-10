La Centese trionfa con il cuore sul sintetico di Crespellano contro un ottimo Petroniano

La Centese ha ottenuto una vittoria di cuore, in trasferta, sul sintetico di Crespellano, centro del Bologna Football Club 1909, contro un Petroniano che ha dimostrato tutto il suo valore, rendendo la partita una vera battaglia. Gli avversari hanno creato diverse occasioni pericolose, con Thiago Tonelli in grande spolvero, ma la difesa biancazzurra, guidata da Garetto, Quaquarelli e Korouma, e un Alberghini in grande spolvero, ha saputo reggere l’urto con grande determinazione.

Il giovane Fabbri ha dato il suo contributo come filtro di centrocampo. Nonostante l’espulsione di Cioni nel primo tempo, la Centese ha resistito con grinta. Il mister Di Ruocco ha riorganizzato il gruppo, passando dal 4-3-3 alla difesa a tre, con quattro centrocampisti e due punte.

Il gol decisivo è arrivato al 67°, quando il subentrato Costantini, ancora non al meglio della condizione, ha sfruttato una ripartenza magistrale per infilare il portiere avversario. Un gol che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi biancazzurri accorsi in trasferta.Da quel momento, forcing offensivo dei padroni di casa, ma con la centese che sfiora il raddoppio con sanci.

Un applauso va anche al Petroniano, che ha lottato fino alla fine, rendendo onore a questa grande sfida sportiva.

