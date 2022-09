La Tramec Cento sfiderà oggi sabato 24 Settembre, in uno scrimmage a porte aperte, l’Unieuro Forlì. La sfida avrà luogo alla Milwaukee Dinelli Arena alle ore 18. Per la squadra di Coach Mecacci si tratterà di un’ulteriore occasione per mettere a punto schemi e confrontarsi con una realtà dello stesso girone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...