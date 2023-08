BASKET: per la Benedetto XIV in arrivo un nuovo Sponsor di Maglia

“Sono state settimane davvero intense a livello lavorativo ed organizzativo. L’intento era di partire già a fine luglio con la campagna abbonamenti, sia le prelazioni che la vendita libera, come fatto la scorsa stagione, e ci siamo riusciti. Visto i pochi giorni a disposizione non mi aspettavo che si arrivasse già a 500 abbonamenti prenotati: è un segnale positivo che arriva in una stagione di ricostruzione a livello non solo di roster ma anche commerciale.

Da questo punto di vista, dopo l’enorme soddisfazione degli accordi raggiunti con Sella per il main sponsor, il prosieguo del rapporto con Tramec che sarà sponsor di maglia, Baltur che ha incrementato l’appoggio al nostro Club dando il nome al palazzo dello sport, ora stiamo definendo un ulteriore sponsor di maglia che vedrà come protagonista una multinazionale che ha deciso di essere al nostro fianco e che annunceremo a giorni. Sono felice di questi primi risultati, ma il lavoro da fare è ancora tanto per raggiungere i grandi obiettivi che la società, il suo consiglio e il Presidente meritano per il coraggio e l’investimento fatto sulla struttura manageriale.

Tra qualche giorno, entro il 10 agosto, saremo pronti a partire con la vendita On-Line degli abbonamenti su TicketSMS, piattaforma di fama nazionale con la quale lavoreremo per la quarta stagione e che da quest’anno sarà anche nostro importante sponsor per 3 anni. Una ulteriore soddisfazione che si aggiunge alle altre, poiché lavorando con noi hanno capito il potenziale commerciale e di marketing della Benedetto XIV. Si potrà quindi durante il mese di agosto acquistare in qualsiasi momento con pochi click l’abbonamento che fino al 31 agosto garantirà di avere la DNA CARD (una tessera utile per avere scontistiche all’interno di un circuito che verrà annunciato a settembre, oltre che su tutto il Merchandising) e di poter dilazionare in 3 rate il costo dello stesso.

A settembre poi ripartiranno i giorni di vendita in presenza, come di consueto presso il ristorante Benedetto in Piazza Cardinal Lambertini durante la Fiera. Vista la partenza andiamo a mio avviso verso un record di abbonati, e mi auguro che lo si possa festeggiare proprio in quella occasione di festa, insieme ai nostri nuovi giocatori e a tutti gli appassionati che alimentano il fuoco della nostra Benedetto XIV.”

