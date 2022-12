📺 BASKET: Tramec batte San Severo 82-65

VITTORIA DI CENTO CONTRO SAN SEVERO

Reduce dall’emozionante vittoria all’ultimo secondo contro Pistoia, la Tramec Cento ospita l’Allianz Pazienza San Severo nel turno infrasettimanale del girone rosso di Serie A2 OldWildWest.

A cominciare meglio sono gli ospiti che, con Bogliardi e un libero di Daniel, si portano sullo 0-3. La Tramec entra in partita con il canestro di Archie e, poco dopo, Marks regala il primo vantaggio ai biancorossi. Il momento favorevole dei padroni di casa prosegue anche nei minuti successivi: la Benedetto XIV prende le misure a San Severo in difesa e in attacco riesce a muovere bene il pallone. Sul 12-5, dopo una splendida azione corale chiusa dalla schiacciata di Berti, coach Pilot ferma il gioco, esattamente alla metà del primo quarto. San Severo rientra meglio sul parquet e, con due triple e un parziale di 0-8, ribalta il punteggio: questa volta a chiedere il time-out è coach Mecacci. Tomassini segna una tripla difficile per il contro-sorpasso della Tramec, mentre Daniel, al volo, realizza il canestro del 15-15. Un libero di Zampini consente ai centesi di chiudere in vantaggio per 16-15 il primo quarto.

Il primo acuto del secondo quarto è di Zampini, che appoggia con fallo, concretizzando il contropiede nato dalla super stoppata di Marks di qualche secondo prima. Lo stesso Marks segna poco dopo, mentre i primi punti degli ospiti arrivano dalle mani di Cepic. L’ottima serata di Zampini prosegue poco dopo con la tripla del 24-17. Cepic segna altri due punti ma gli risponde ancora una volta Zampini, on-fire in questo avvio di partita. San Severo torna a contatto con un parziale di 0-5, prontamente tamponato da Tomassini con la tripla. Dopo una serie di errori da entrambe le parti, Marks mette ordine segnando dalla media ma una tripla di Sabatino costringe coach Mecacci al time-out, sul 31-28, a due minuti dall’intervallo. Il finale di secondo quarto è equilibrato: la tripla sulla sirena di Sabatino fissa il punteggio sul 35-32. Il miglior marcatore è Zampini, 15 punti e unico giocatore in doppia cifra.

La Tramec, nonostante l’uscita dal campo per infortunio di Zampini, approccia meglio il secondo tempo e, con la tripla di Toscano, trova il massimo vantaggio sul 40-32. San Severo riesce a ricucire il gap con la tripla di Sabatino ma Cento allunga nuovamente con Archie e Ulaneo. Con il canestro di Toscano, protagonista di questo inizio di terzo quarto, la Benedetto XIV torna a +8, costringendo al time-out coach Pilot, sul 45-37. Dopo l’interruzione Pazin e Sabatino segnano da tre per gli ospiti, così come Tomassini e Archie per i padroni di casa. Tomassini, realizzando con fallo, regala il nuovo massimo vantaggio ai biancorossi, sul 54-43. Il finale è favorevole alla Tramec: i liberi di Tomassini a pochi secondi dalla sirena portano il punteggio sul 62-46 che chiude il terzo quarto.

Moreno, con la tripla, inaugura il referto del quarto quarto: coach Pilot, a 8 dalla fine, chiede il time-out, sul 65-46. San Severo prova a tornare in partita affidandosi a Daniel, che segna cinque punti in pochi secondi. I liberi di Kuuba e Toscano rallentano il tentativo di rimonta dei pugliesi, che continuano a provarci con la tripla di Bogliardi a quattro minuti dal termine. Bogliardi segna nuovamente dalla media: coach Mecacci, per non correre rischi, chiede il time-out sul 73-61, a 3.21 dalla sirena finale. Archie, con una gran schiacciata, segna due punti importanti, seguiti da due liberi di Bogliardi e due di Tomassini, che a poco più di un minuto dal termine realizza una gran tripla su una gamba sola. E’ l’ultimo acuto di una partita che si conclude senza ulteriori sussulti: Tramec Cento batte Allianz Pazienza San Severo 82-65.



Il miglior marcatore di serata della Tramec è capitan Tomassini, con 22 punti. In doppia cifra anche Zampini (15), Toscano (12), Marks (10) e Archie (13). Per San Severo guida il tabellino Sabatino con 15 punti.

TABELLINO

Tramec Cento – Allianz Pazienza San Severo 16-15, 35-32, 62-46,

Tramec Cento (All. Matteo Mecacci): Zampini 15, Tomassini 22, Moreno 3, Marks, 10 Toscano 12, Archie 13, Ulaneo 1, Berti 2, Baldinotti, Kuuba 4

Allianz Pazienza San Severo (All. Damiano Pilot): Daniel 12, Cepic 9, Pazin 6, Lupusor 1, Bogliardi 13, Arnaldo, Sabatino 15, Ly-Lee 5, Petrusevski 4

Arbitri: Pazzaglia, Miniati, Marco Attard

