Diego BACCILIERI, consigliere metropolitano di Bologna capogruppo di “Uniti per l’Alternativa”: Proposta terzo ponte su Reno nell’area del centopievese

“Serve rilanciare l’idea del terzo ponte su Reno nel centopievese”E’ questa la proposta che i consiglieri metropolitani Diego Baccilieri, Angela Bertoni ed Alessandro Santoni hanno formulato alla Città Metropolitana di Bologna in un emendamento al documento di programmazione collegato al bilancio del prossimo triennio, in votazione entro l’anno.”Confidiamo che venga accolta la nostra idea di riprendere l’analisi degli scorsi anni sulla fattibilità di un terzo attraversamento del fiume che permetterebbe di alleggerire il traffico veicolare che determina code negli orari di punta” dichiara il capogruppo di minoranza in consiglio metropolitano Diego Baccilieri, che evidenzia altresì come “si possano studiare diversi percorsi possibili, ma comunque riconoscendo la necessità di un ulteriore attraversamento e progettare al riguardo, avendo anche chiaro che un intervento al riguardo sarebbe utile in una visione di area vasta permettendo di decongestionare in parte anche le situazioni dei comuni limitrofi ed intersecarsi con gli altri flussi veicolari, che sono di particolare intensità nella zona”. Sul tema, nel 2019, il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, e l’allora sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, scrissero alla Regione Emilia Romagna per chiedere che tale collegamento fosse inserito nel piano regionale integrato dei trasporti per il 2025.

Diego BACCILIERI

