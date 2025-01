Beatrice Cremonini (Avanti Cento): “Prosegue il totale disinteresse dell’Amministrazione verso la VM Motori”

“Prosegue il totale disinteresse dell’Amministrazione verso la VM Motori” così interviene la capogruppo di Avanti Cento Avv. Beatrice Cremonini, la quale lamenta la mancata convocazione della conferenza dei capigruppo sul tema VM -Stellantis richiesta dalla stessa con prot. 75318_2024 del 18 dicembre 2024. “E’ da inizio gennaio 2024 che il Sindaco non riferisce nulla ai capigruppo sulla situazione dello stabilimento Vm di Cento e dispiace constatare che ad oggi, nonostante l’istanza presentata, non è stata fatta alcuna convocazione.

Ricordo che fu firmato e approvato all’unanimità dal consiglio nel 2022 un odg con cui il Sindaco di impegnava a riferire in sede di conferenza di capigruppo eventuali sviluppi decisivi in merito al futuro dello stabilimento, ma da oltre 1 anno il primo cittadino non riferisce nulla sull’azienda VM Motori nonostante sui giornali, nel corso del 2024, siano uscite numerose notizie sulla questione Stellantis e siano stati fatti anche tavoli con la Regione. Inoltre si è appreso che nei prossimi giorni inizierà un nuovo periodo di cassa integrazione per i dipendenti.

Si reitera la mancanza di rispetto verso noi consiglieri di minoranza ma anche quelli di maggioranza, nonché verso la cittadinanza la quale ha il diritto di avere aggiornamenti sulla situazione dell’azienda centese.

Occorre che i più ricordino che non ci sono solamente le aziende di Crevalcore, Terre del Reno e Copparo ma anche di Cento. I dipendenti della VM e i cittadini meritano chiarezza, il tempo passa e l’incertezza permane”

