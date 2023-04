Benedetto 1964: La Serie D fa tombola ed è salva!

La Serie D firma un’impresa da dimensioni epiche e in un sol colpo scaccia i fantasmi della retrocessione diretta e del playout con una vittoria per 80-58 su Scuola Basket Cavriago che toglie ogni dubbio sulla permanenza in serie D della Benedetto 1964.

I biancorossi approcciano bene la partita, tenendo i ritmi alti e attaccando bene il canestro anche con le diverse difese avversarie. Cavriago non entra in ritmo in attacco e a fine primo quarto è +19. Situazione simile alla partita precedente, con i biancorossi lanciati dalle triple di Basso e da una difesa ancora solida nonostante la grande fisicità avversaria. Nel secondo tempo, calcoli e scenari a parte, i biancorossi difendono egregiamente il vantaggio con buone gestioni e difese di qualità nel momento giusto. Gli ospiti scendono raramente sotto i 20 punti di distacco e i centesi possono amministrare anche in ottica quoziente canestri negli scontri diretti con Cavriago e Nubilaria. Un paio di incursioni in area dei locali mettono la parola fine sul match e, chiuse le calcolatrici, la formazione biancorossa di coach Cilfone può festeggiare un traguardo che fino a due mesi fa sembrava quasi un miraggio.

Invece la Serie D ha compiuto il suo piccolo miracolo con un girone di ritorno da 5 vittorie su 6 partite. Dalle piccole fondamenta si costruiscono le grandi soddisfazioni e questa squadra, con un’età media di poco oltre i 19 anni e con una prevalente porzione di under, è riuscita a tirare fuori l’anima più combattiva e tenace proprio nel momento decisivo con il sostegno di tutti e con le energie rimaste in serbatoio di un campionato dispendioso sotto tanti aspetti. Una vittoria liberatoria per un progetto che al suo terzo anno ha scritto un altro capitolo di storia da raccontare, ai posteri.

Benedetto 1964 – Scuole Basket Cavriago 80-58 Cento: Draghi 1, Drosi, Sgargi 19, Balletti, Roncarati 10, Trazzi 13, Salatini 4, Fortini 17, Govoni 4, Basso 12, Vischi, Jebali. All. Cilfone

Under 19 in semifinale regionale

Davanti ad una Giovannina gremita la Under 19 ribalta lo scontro con SG Fortitudo e conquista il pass per le semifinali regionali. Dal -2 dell’andata la sfida è tirata per tre quarti con break da entrambe le parti e la difesa a zona e la fisicità della Effe che ha imbrigliato la formazione centese. Il parziale decisivo arriva nell’ultima frazione in cui i locali alzano ancora il ritmo e recuperano palloni importanti che danno il via al cambio di inerzia e alla fuga definitiva. Un successo costruito assieme ai tanti contributi da tutti i 12 a referto e che porta i biancorossi all’appuntamento in semifinale contro la corazzata CMO Ozzano. Andata si gioca a Cento

Benedetto 1964 – SG Fortitudo 83-69Cento: Magli 8, Trazzi 11, Draghi 9, Vischi, Drosi 3, Balletti 4, Tundo 2, Brambilla 6, Campini 9, Moussjid 8, Mantovani 5, Jebali 19 All. Cilfone

Prima vittoria playoff per gli U15

Una rimonta clamorosa negli ultimi 3 minuti porta agli Under 15 la prima vittoria nella fase playoff. I biancorossi subiscono nel primo quarto oltremodo e faticano a rosicchiare il margine ai reggiani, sempre attenti in area e nelle incursioni avversarie. Secondo tempo di sostanza per i biancorossi che recuperano qualcosa nel terzo quarto ma restano a -9 fino agli ultimi 3 minuti, in cui i centesi giocano il tutto per tutto, recuperano tanti palloni e con la bomba di D’Annunzio effettuano il sorpasso definitivo sul 62-60. Successo che sblocca i centesi nella fase playoff che ha visto tanta competitività e partite ostiche fuori casa.

Benedetto 1964 – Basket Jolly 62-60 Cento: D’Annunzio 19, Ferrari 12, Fornasari, Palazzi, Fabbri 2, Franchini 15, Tondelli 2, Negrini 7, Minarelli, Fricatel 5. All. Orri

Terzo successo in Coppa Primavera per U17 Eccellenza

L’U17 Eccellenza sbanca di nuovo le Pertini con una convincente vittoria per 75-64 fra le mura felsinee. Successo nato ancora dall’ottima prestazione collettiva e da un ottimo contributo portato negli ultimi minuti del primo quarto e nella seconda frazione in cui i biancorossi hanno preso il comando e non lo hanno più disperso. Nonostante la zona avversaria gli ospiti fanno girare bene la palla e concretizzano al meglio in attacco, soprattutto nell’ultimo quarto in cui hanno limitato gli assalti dei locali tornati ad un paio di possessi di ritardo. Per la formazione centese è la terza vittoria della Coppa Primavera che prosegue con un altro confronto cruciale giovedì alle 21 alla Milwaukee Dinelli Arena contro SG Fortitudo.

Pontevecchio – Benedetto 1964 64-75Cento: Gavazzo 6, Lunghini 4, Ferrari, Esposito, Govoni 15, Magni 15, Bertoli 6, Giovanelli 12, Seck, Menini 5, Alberghini 6, Ghini 6. All. Savini

Tre squadre al “Papini” per una grande esperienza di gruppo

Sono stati 38 i ragazzi coinvolti nella trasferta al Memorial “Papini” di Rimini dal 22 al 25 aprile per la Benedetto 1964. Nella prestigiosa competizione riminese, che ha visto la partecipazione di 125 squadre giovanili totali, i biancorossi hanno partecipato con due squadre U14 e gli Aquilotti. Tre giorni di tante partite, 5 per ciascuna squadra, e di momenti di svago insieme, in spiaggia e sulle strade di Rimini. Un’esperienza formativa per tutti i ragazzi e le ragazze coinvolte che rappresenta un’ulteriore tappa e opportunità di crescita tecnica e umana per gli atleti biancorossi.

