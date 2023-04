PIEVE DI CENTO: Il Sindaco rassicura sui ‘tempi del cantiere della Casa della Salute’

“Oggi ho chiesto ai tecnici di AUSL Bologna, che ringrazio, di poter fare insieme a loro un sopralluogo al cantiere della nostra Casa della Salute”. Così il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari che chiarisce: “Dopo le sue mille disavventure e peripezie, dopo ulteriori piccoli rallentamenti causati dai tempi lunghi di fornitura dei materiali, ho potuto verificare e farmi spiegare che i lavori stanno procedendo bene (oggi sceglievano i colori dei pavimenti!) ed entro la fine dell’estate (a meno di ulteriori imprevisti) saranno terminati. Continuerò a chiedere e fornirvi costanti aggiornamenti e in generale a prendermi a cuore un cantiere così importante per noi pievesi ma non solo. Continuerò a fare tutto ciò che mi è possibile per contribuire a riavere una Casa della Salute accessibile senza i disagi di oggi e anzi più accogliente e funzionale di prima!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...