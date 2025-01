Benedetto XIV allo Spazio Conad per l’apertura del ‘punto merch’ e tante novità

Benedetto XIV e Conad hanno iniziato un rapporto all’inizio di questa stagione, basato sulla condivisione di principi e valori, da portare avanti con orgoglio negli anni a venire. La Benedetto XIV, a tal proposito, è lieta di annunciare che il 10 gennaio, dalle ore 17, allo Spazio Conad di Via Matteo Loves 2, aprirà ufficialmente il punto Merchandising della Benedetto XIV Sella Cento, all’interno del supermercato. La società è contenta e onorata di celebrare questo evento e, proprio per questo motivo, la serata del 10 sarà particolarmente ricca e speciale. Innanzitutto, verrà presentata una promozione sui biglietti delle partite casalinghe contro Verona, Pesaro e Udine – ingresso riservato in gradinata a 12€ anziché 16€ riservata ai clienti Conad possessori di Carta Insieme (è la cartà fedeltà che da’ diritto anche ad altre promozioni speciali, è gratuita e a rilascio immediato) che presenteranno il coupon emesso dalle casse nelle giornate che precedono le partite. Inoltre, presentando il biglietto d’ingresso della partita alle casse dello Spazio Conad, il cliente potrà usufruire di uno sconto di € 12 su una spesa minima di € 80!

Anche Lorenzo Benvenuti e Stacy Davis saranno presenti all’evento per celebrare con i tifosi biancorossi questo importante e prestigioso legame rafforzato e per usufruire dei vantaggi che Conad può portare agli affezionati della Benedetto XIV.

Infine, le tre partite associate, saranno rese ancora più speciali dalla presenza di artisti all’intervallo e da tematiche e attività, in collaborazione con il team di Conad.

Alessandro Livreri, Direttore Commerciale e Marketing della Benedetto XIV, ha commentato così questo ulteriore passo avanti:

“Grazie a Conad per aver reso possibile un altro passo importante verso l’obiettivo di diffondere sempre più la passione per i nostri colori in tutta la città. Sono particolarmente soddisfatto perché la collaborazione con i nostri sponsor continua a crescere e questo progetto ne è un esempio concreto. Durante la stagione, riusciamo ad ampliare idee e iniziative, trasformando la Benedetto in un luogo che va oltre il campo: uno spazio dove si costruisce qualcosa di significativo per tutti. Il nostro obiettivo è offrire agli sponsor una connessione diretta con i nostri appassionati, ben oltre un semplice cartellone pubblicitario all’interno della Baltur Arena. Questa è l’unica strada per costruire qualcosa di solido e condiviso, coinvolgendo la città, i tifosi e i nostri partner in un progetto comune.”

