LA CENTESE CALA IL POKER!

Grande prestazione della Centese, che vince con merito il turno infrasettimanale, battendo per per 4-1 il Consandolo.

La gara, disputata sotto i riflettori dell’impianto sportivo di San Matteo della Decima, ha messo in evidenza il carattere e la qualità della squadra guidata da Mister Ciro Di Ruocco.

La partita si è aperta con un primo tempo tutto di marca biancoazzurra, chiuso con il doppio vantaggio grazie alle belle reti di Sanci e Bonacorsi.

Nella prima frazione, Alberghini bravo a chiudere col corpo una azione di contropiede dei ragazzi di mister Dirani.

Nella ripresa, il Consandolo ha provato a riaprire il match al 61° con una perla di Rimondi: un tiro da 25 metri che si è insaccato all’incrocio dei pali, rendendo vano il tentativo di intervento del portiere Alberghini. Una rete di grande qualità tecnica che ha momentaneamente ridato speranza agli ospiti.

La reazione della Centese, però, non si è fatta attendere. Il neo entrato Govoni ha ristabilito le distanze con un gol spettacolare, un tiro preciso all’incrocio dei pali che ha di fatto spento le velleità degli avversari. A chiudere definitivamente il match è stato il prodotto del vivaio classe 2006 Max Gryegel, che ha siglato la sua prima rete in prima squadra. Nonostante il freddo e la distanza dalle mura amiche del G&G Stadium, i tifosi della Centese sono accorsi numerosi, sostenendo con passione la squadra per tutta la gara. Al termine della partita, i giocatori hanno condiviso un momento di grande emozione con il pubblico, raccogliendosi in un abbraccio festoso che ha evidenziato il forte legame tra squadra e sostenitori.

CENTESE : 1Alberghini, 2Garetto3, Cioni, 4Perelli (Aiello) ,5 Quaquarelli, 6Korouma,, 7Bonacorsi,(Grimandi) 8 Sassu, 9Pirreca(Gryegel) ,10 Bonvicini (Costantini) ,11 Sanci (Govoni) 12 Grandi ,13 D’Aniello, 14Parola,15 Rimondi,

CONSANDOLO: Lesi, Frighi (Nicolasi) , Bozzato, Brandolini, Liri(Bianconi) , Trentini, Rimondi, Giberti,(Cataldo) Gentili,(Chahbouni) Colino, Colombani (Hassan) 12 Guidi, , 18Kalogeropoulos

Mi piace: Mi piace Caricamento...