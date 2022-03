Bentivoglio: allarme bomba ha paralizzato il centro questa mattina

Momenti di tensione questa mattina a Bentivoglio, per un allarme bomba che ha paralizzato il centro della cittadina. A farlo scattare è stata una telefonata anonima arrivata verso le 10 all’ufficio postale, in cui una voce segnalava la presenza di un ‘pacco bomba’ all’interno delle stesse Poste. E’ stato avvisato il 112 e sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella, che hanno chiuso al traffico la via Marconi e fatto evacuare diverse persone, sia dallo stabile dell’ufficio postale che da alcuni edifici vicini. L’intera area è stata transennata per consentire i sopralluoghi e le ricerche da parte degli artificieri dei carabinieri di Bologna e dei cani anti esplosivo della polizia di stato. Sul posto anche la polizia locale per gestire la viabilità. L’allarme è rientrato qualche minuto prima delle 12.30, quando tutte le verifiche hanno dato esito negativo. Fonte etv

