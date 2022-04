Il muro era appena stato ritinteggiato dopo che, lo scorso gennaio, in un incidente fotocopia, una donna con la sua auto aveva sfondato il muro perimetrale del cimitero. Link al nostro servizio

Ieri notte, ancora una volta, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un’auto è piombata sul muro perimetrale, nello stesso identico punto, sfondandolo ed andando a terminare la sua corsa sulle tombe a terra.

