Biblioteca di Renazzo: Rassegna “Leggendo dietro l’ansa del fiume”, serie di letture di “storie di terre e territori”

La prossima settimana, a partire da lunedì 26 settembre, andrà in onda, in streaming, sui canali social dell Biblioteca di Renazzo la rassegna “Leggendo dietro l’ansa del fiume”, una serie di letture di “storie di terre e territori”, come recita il titolo di questa prima parte. Saranno letti brani dai libri “Le acque della nena e l’aquila” di Roberto Pazzi, “Viaggio per Ansaleragina” di Romano Gamberini, “Quell’albero di Casumaro” di Desde Da Bagni. Le letture saranno eseguite dai soci dell’Associazione Mattia e i Suoi Amici durante l’orario di apertura della biblioteca e gli utenti della stessa potranno cimentarsi in questa attività leggendo brani di libri a loro scelta che abbiano per tema il territorio, nella accezione più ampia del termine, oppure semplicemente ascoltare le letture.

