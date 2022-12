BOCCIOFILA CENTESE: Conclusione annata sportiva in ricordo di Gualtiero Pirani e Alessandro Maccaferri

di Marco Cevolani

Si disputerà domenica prossima (4 dicembre 2022 per chi legge, ndr) a partire dalle ore 9 sulle corsie di gioco della locale bocciofila una gara nazionale, uno degli ultimi appuntamenti della stagione boccistica, dedicata alla memoria dei soci Gualtiero Pirani e Alessandro Maccaferri.

Si tratta, come memorial, della prima edizione, dedicata appunto al ricordo di due stimati soci: Gualtiero è stato uno stimato dentista mentre Alessandro è ricordato come storico titolare dell’omonima ferramenta situata in Cento, proprio a pochi passi dalla Bocciofila. La gara è riservata 64 individualisti di tutte le categorie previste, a-b-c-d.

