Queste due targhette sono rispettivamente incastonate nel muro dello storico palazzo comunale di Via Guercino (indicante il numero 1) e in quello della bocciofila (indicante il numero 9) in via Ugo Bassi 100. Sono state probabilmente messe nel 1966 e riguardano, logico ipotizzare, una sorta di “numero di catasto” per gli edifici comunali. Voi, cari lettori, siete a conoscenza di altre targhe? Dove sono i numeri mancanti dal 2 all’8?

Mi piace: Mi piace Caricamento...