BOLOGNA, FLASH MOB LEGA IN REGIONE: “SALVIAMO LA SANITA’ DAL PD”

“Salviamo la sanità dal Pd”. Questo il messaggio lanciato col flash-mob che ha preceduto la conferenza stampa organizzata dal Gruppo Regionale Lega, questa mattina davanti alla sede dell’Assemblea legislativa, cui hanno partecipato il capogruppo in consiglio regionale e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan, ed il consigliere, vicepresidente commissione Sanità, Daniele Marchetti.

“Occorre tornare al più presto a una sanità territoriale, risolvere il problema delle liste d’attesa e il nodo dei punti nascita come la sinistra aveva promesso. Ma il governatore Bonaccini ha la testa da un’altra parte e si occupa più delle sorti del Pd. In questo momento, però, non possiamo permetterci un presidente part-time” ha dichiarato Rancan.

“La Lega è pronta a dare il suo contributo per scongiurare lo spettro del commissariamento, che sarebbe qualcosa di drammatico” ha proseguito il capogruppo.

“Tra le incertezze che mettono a rischio il salario accessorio dei dipendenti della nostra sanità, costi energetici sempre più pesanti, piani di recupero delle liste d’attesa e riorganizzazioni dei Pronto Soccorso che non arrivano, aumentano le preoccupazioni sulla tenuta del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna” ha lanciato l’allarme Marchetti.

“Nessuno nega le difficoltà che tutte le Regioni stanno vivendo per via delle pesanti ripercussioni economiche lasciate in eredità dal Covid, ma a livello emiliano romagnolo dobbiamo fare i conti con delle aggravanti locali. Non dimentichiamo infatti le pesanti accuse avanzate dall’allora Dirigente dell’Assessorato alla Sanità Licia Petropolucos, che parlò chiaramente di mala gestione della cosa pubblica, figura oggi reintegrata come responsabile area impatto Covid” ha aggiunto il leghista, sottolineando la necessità di agire anche a livello locale: “Non a caso attendiamo ancora di veder dare il via ad un nostro progetto di legge che mira ad ottenere efficientamenti ed economie di scala utili da reinvestire in servizi. I balletti dei numeri, di disavanzi ancora da ripianare, non ci bastano. Vogliamo chiarezza. Per questo contestualmente abbiamo chiesto una commissione urgente per sciogliere questo nodo e ragionare sulle azioni da mettere in campo per garantire una tenuta all’intero sistema. La Lega è pronta al confronto, il Pd latita” ha dichiarato ai cronisti Marchetti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...