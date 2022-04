BOLOGNA – Lunedì 11 aprile, in occasione dell’inaugurazione del 215° Anno Accademico, l’Accademia Nazionale di Agricoltura ha nominato Aproniano Tassinari Accademico Ordinario

Già Accademico Corrispondente, il presidente di Uncai, nonché past president Unima, FederUnacoma e New Holland, è stato proposto al Consiglio Accademico per il costante e fruttuoso adoperarsi in favore dello sviluppo dell’agricoltura e di rapporti costruttivi tra le sue diverse componenti.

Il Corpo Accademico risulta ora composto da 428 accademici suddivisi in quattro classi: Onorari (6), Emeriti (10), Ordinari (131) e Corrispondenti a loro volta suddivisi in Italiani (275) e Stranieri (6). “Dal 1807 l’Accademia Nazionale di Agricoltura si rinnova annualmente, nominando gli Accademici in funzione della loro attività svolta a beneficio del settore agroalimentare, intendendo l’Agricoltura in modo globale, come attività che unisce la produzione della materia prima con la vita dell’uomo cui il prodotto finale è destinato. Il passaggio da Accademico Corrispondente ad Accademico Ordinario mi onora, e lo vivo come il riconoscimento di un mio contributo stabile e duraturo in favore del mondo agricolo. Mia intenzione e impegno è confermarmi agli occhi dell’Accademia, degli Accademici e del mondo agricolo”, afferma Aproniano Tassinari.

