BONDENO: Cocaina e hashish in casa, arrestato trentasettenne

I Carabinieri della Stazione di Bondeno, nel corso dei servizi serali volti a prevenire e reprimere i reati in violazione della normativa sugli stupefacenti, hanno tratto in arresto un trentasettenne di origini straniere che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di hashish e cocaina.

I militari hanno proceduto al controllo di un trentenne che ha manifestato subito segni di nervosismo, nervosismo giustificato poi dal rinvenimento, all’interno del berretto, di una dose di cocaina.

Intuito dove avesse potuto acquistare lo stupefacente, i Carabinieri sono andati a casa di un cittadino straniero di trentasette anni, dove hanno perquisito il domicilio e, all’interno della cantina nella sua disponibilità, hanno rinvenuto 6,5 grammi di cocaina e 81 grammi di hashish, già diviso in pezzi, oltre a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Sulla base di quanto accertato i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Ferrara il trentenne quale assuntore di stupefacenti e tratto in arresto il trentasettenne. Quest’ultimo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Turno presso il Tribunale di Ferrara, in attesa dell’udienza di convalida tenutasi nella mattina del 20 agosto al termine della quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà in attesa del processo.

FERRARA:Sorpreso a rubare all’interno del supermercato, arrestato sessantunenne.

Nel pomeriggio del 19 agosto, un uomo classe 1963 è stato notato dal personale di un supermercato, sito in zona Darsena, mentre si aggirava con fare sospetto all’interno dell’esercizio commerciale. L’uomo, ritenendo di non essere visto, improvvisamente ha aperto una borsa ed ha iniziato a occultare all’interno una grande quantità di generi alimentari per poi allontanarsi dal supermercato senza passare dalle casse. Lo stesso è stato raggiunto dal personale della vigilanza del supermercato che, contemporaneamente ha contattato il numero di emergenza 112. In pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia della Stazione di Corso Giovecca che ha avviato gli accertamenti del caso. Da un controllo effettuato in banca dati è presto emerso che l’uomo, senza fissa dimora ed originario della provincia di Napoli, era gravato dalla misura della “sorveglianza speciale di pubblica sicurezza”. Lo stesso è stato quindi tratto in arresto per la violazione della predetta misura. La merce sottratta, generi alimentari per un valore di circa 200 euro, è stata contestualmente restituita all’avente diritto. Al termine degli accertamenti il sessantunenne è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma “Della Sala”.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo prevista per dicembre.

