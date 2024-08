GDF FERRARA: SCOPERTA EVASIONE FISCALE. SOCIETA’ VERSA 2 MILIONI DI EURO ALL’ERARIO

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, nell’ambito dell’attività finalizzata

al contrasto degli illeciti di natura fiscale perpetrati nella provincia estense, ha individuato

una rilevante evasione posta in essere da una società che effettua consulenze tecniche

nell’esecuzione di lavori edilizi su immobili che beneficiano del c.d. “superbonus 110%”.

Nel corso degli accertamenti eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ferrara

è emerso che l’impresa ha mascherato i compensi elargiti ai propri amministratori (sui quali

avrebbe dovuto operare e versare ritenute per importi rilevanti) facendoli passare come

pagamenti di fatture emesse dagli stessi soggetti attraverso le loro ditte individuali, per

l’attività di consulenza esterna prestata a favore della verificata.

Attraverso tale escamotage l’impresa ha ottenuto un ulteriore indebito risparmio derivante

dalle minori imposte che sono state calcolate sull’utile dichiarato che, in ragione dei costi

relativi alle fatture oggetto di contestazione, risultava inferiore rispetto a quello effettivo.

Dopo la chiusura dell’ispezione la società ha provveduto a sanare la propria posizione

versando nelle casse dell’Erario una cifra di poco inferiore a 2 milioni di euro.

Tale intervento conferma l’impegno profuso quotidianamente dalle fiamme gialle ferraresi

per recuperare gli importi indebitamente sottratti alla collettività attraverso condotte evasive

o fraudolente.

