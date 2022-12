BONDENO: PADEL, INIZIA L’AVVENTURA

Fabio Bergamini e Simone Saletti: “Presto un nuovo impianto sportivo con. Iniziative per le scuole”.

Non c’è dubbio che il padel sia uno sport che è stato in grado di spopolare, negli ultimi anni. Sulla spinta di questo, è stata inaugurata a Bondeno la nuova società chiamata Associazione dilettantistica sportiva “44012 Padel Center Bondeno” che si impegnerà a divulgare il verbo di questo sport, nato in America. “Ci siamo subito interessati alla cosa, verificando se sul territorio ci fossero le condizioni per dare vita ad una realtà che potesse coinvolgere trasversalmente varie generazioni di appassionati. Ringrazio chi ha voluto dare vita a questa realtà”, dice il consigliere regionale della Lega ed ex sindaco Fabio Bergamini. In quanto al resto, “L’amministrazione è attenta alle esigenze del mondo dello sport – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore allo sport, Ornella Bonati -. La nuova realtà ha partecipato ad un nostro bando che prevede la creazione di due campi da padel nell’area del Palacinghiale e che dovrebbero essere pronti a inizio 2024”. La nuova società sportiva sarà presieduta da Alberto Ferri, con segretario e portavoce Fabiano Campi: “È per noi un momento importante – dice Ferri – perché questa nuova società, che abbiamo voluto chiamare ” 44012 Padel Center” in ricordo del prefisso di Beverly Hills, si propone di offrire un servizio ad un territorio vasto come l’Alto Ferrarese e le zone di confine, ma anche un’opportunità gratuita per le scuole di Bondeno, con sconti per gli studenti universitari”. Da gennaio, dunque, si potrà partire con la nuova avventura targata padel.

