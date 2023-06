BONDENO: Quarantaseienne arrestato per bancarotta

I Carabinieri della Stazione di Bondeno (FE), nella notte del 21 giugno, hanno proceduto all’arresto di un quarantaseienne del luogo, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione per pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Il predetto, condannato per bancarotta fraudolenta, truffa e appropriazione indebita a cinque anni e due mesi di reclusione, al termine delle formalità di rito è stato tradotto al Carcere dell’Arginone, dove sconterà la pena inflitta.

