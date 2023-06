Registrazione marchio Settembre Centese, il comune al contrattacco

di Marco Cevolani

“A seguito di alcune segnalazioni – si legge nella determina 612 pubblicata all’albo pretorio – è stata reperita la domanda di registrazione di marchio d’impresa numero 302023000055755, depositata il 07/04/2023, proveniente da AT PROLOCO CENTO APS, tesa a registrare il marchio figurativo recante “SETTEMBRE CENTESE – FIERA DI CENTO”, domanda i cui estremi sono consultabili sull’apposito portale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. […] tenendo conto che all’esame normativo condotto – prosegue l’atto ufficiale – risulta che per la registrazione del marchio “SETTEMBRE CENTESE – FIERA DI CENTO”, sarebbe necessario che il Comune di Cento fornisse il proprio consenso, come previsto dall’articolo 10 del Codice di Proprietà Industriale secondo il quale: “i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione” è stato affidato ad un ufficio esterno la verifica della correttezza della procedura di registrazione nonchè la formulazione di eventuali osservazioni ed opposizioni, insomma l’Amministrazione Comunale non ci sta a “perdere” il marchio del Settembre Centese

