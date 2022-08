+++BREAKING NEWS: Incidente mortale a Portomaggiore, muore Pascau Maria, di anni 50

Portomaggiore: incidente mortale.

In via Portoni Bandissolo, strada sterrata, una Fiat 600 con a bordo due cognate, per cause accidentali, è uscita di strada e si è ribaltata in un canale di irrigazione. L’autista è uscita illesa mentre la passeggera è deceduta, verosimilmente per annegamento. Si tratta di una cinquantenne, Pascau Maria, di origine rumena, residente a Voghiera. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Portomaggiore. Intervento in corso. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Una gazzella dei Carabinieri in una foto d’archivio

