di Redazione

Il PCI Cento candida alla Camera dei Deputati Marco Cevolani, editore centese e collaboratore del nostro giornale da diversi anni. Cevolani sarà candidato nel collegio uninominale di Ferrara. “Mi piace stare con i piedi piantati per terra – queste le sue prime parole appresa la candidatura- mi rendo conto sia una montagna da scalare, anche perchè prima c’è da raccogliere le firme: a proposito con i compagni di Cento saremo in Piazza Guercino a Cento questo sabato e questa domenica -tiene a precisare.- Cercherò di rendere pubblico questo mio viaggio, quanto lungo non so, attraverso i canali social o anche fuori dal web per chi ha piacere di scambiare quattro chiacchiere a voce e dal vivo – conclude – sempre pronto a raccogliere le istanze e i suggerimenti di tutti.”

