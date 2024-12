Bug Hotel al Bosco Integrale di Cento: Un Impegno del Lions Club Ferrara Ducale ETS per la Biodiversità – il video sul canale youtube

Si è tenuta oggi al Bosco Integrale di Cento, alla presenza della Prima Vice Governatrice Lions Distretto 108TB Teresa Filippini, la consegna di bug hotel realizzati da un gruppo di soci del Lions Club Ferrara Ducale ETS, fra cui Giovanni Giorgi, nell’ambito delle iniziative legate al tema nazionale Lions 2023-2024 “Salviamo le Api e la Biodiversità”.

I bug hotel, o rifugi per insetti, rappresentano un importante strumento per la conservazione della biodiversità locale. Realizzati con materiali naturali e riciclati, questi rifugi offrono habitat sicuri per una varietà di insetti impollinatori, cruciali per l’ecosistema.

Durante la cerimonia di consegna, i rappresentanti del Lions Club Ferrara Ducale ETS e del Lions Club di Cento hanno illustrato l’importanza di tali strutture per la preservazione delle api e di altre specie di insetti. Hanno inoltre sottolineato come queste iniziative possano sensibilizzare la comunità sull’importanza della biodiversità e dell’ecologia.

La Presidente del Lions Club Ferrara Ducale ETS Patrizia Vignudelli, accompagnata dalla delegata Rosa Fogli, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta il nostro contributo alla salvaguardia degli ecosistemi locali. Le api e altri insetti impollinatori sono essenziali per la nostra alimentazione e per la salute del nostro ambiente. I bug hotel che abbiamo realizzato offrono un rifugio sicuro per queste creature vitali, contribuendo così alla loro conservazione e alla promozione della biodiversità”.

Anche il Lions Club di Cento ha voluto celebrare questo service, esprimendo gratitudine per l’impegno congiunto nella protezione dell’ambiente. “Questo progetto dimostra come la collaborazione tra diversi club Lions possa portare a risultati significativi nella tutela della biodiversità”, ha dichiarato il Segretario del Lions Club Cento Gian Luca Cazzola, presente insieme a numerosi esponenti del Lions Club Cento, che ha ricordato anche il precedente intervento del Lions Club Cento, con la Lions Club International Foundation, per il finanziamento di una passerella per agevolare l’accesso al bosco da parte di persone con difficoltà motorie, sottolineando la grande importanza del Bosco Caterina Novi per la comunità centese.

La comunità locale ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, esprimendo gratitudine per l’impegno del Lions Club Ferrara Ducale ETS e del Lions Club di Cento nella protezione dell’ambiente. I bug hotel saranno ora monitorati per garantire che vengano utilizzati efficacemente dagli insetti e per valutare l’impatto positivo sull’ecosistema del Bosco Integrale di Cento.

Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra associazioni e comunità locali possa portare a importanti risultati nella protezione della biodiversità. La prima vice governatrice del Distretto Lions 108 Tb, Teresa Filippini, ha ribadiuto l’importanza di questi progetti, assicurando a Marco e Michele Novi anche l’impegno futuro del Distretto per il Bosco, al fianco della famiglia Novi.

Il Lions Club Ferrara Ducale ETS e il Lions Club Cento continueranno a promuovere progetti ecologici e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente per le future generazioni.

