C.V.R.: Lettera al Presidente del Consiglio Meloni

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri Onorevole Giorgia Meloni

chi Le scrive è una rappresentanza del CVR , Comitato Verifica Ricostruzione post sisma 2012 in Emilia.

Ci rivolgiamo a Lei, quale maggiore Organo Rappresentativo del Governo, per significarLe quanto segue.

Nel 2017 si è costituito nelle zone colpite dal sisma del 2012 il CVR, Comitato del quale troverà una descrizione più

approfondita nella brochure allegata alla presente lettera.

Il motivo di questa iniziativa è stato il voler contribuire in maniera fattiva a far emergere una diversa e reale

situazione nella gestione della “Ricostruzione” post sisma del 2012 in Emilia e soprattutto, porre le basi per

un’ azione di sensibilizzazione, affinché non si verifichi nuovamente.

Abbiamo lavorato per sei anni, studiando e analizzando le 687 Ordinanze ed i 26.594 Decreti, nonché ogni Atto

Regionale e non solo, relativo al tema “Ricostruzione”.

Abbiamo presentato oltre 140 Esposti alla Procura della Repubblica, una Relazione a Bruxelles, una Relazione

dettagliata di migliaia di pagine alla Segreteria della Presidenza del Consiglio il 7 maggio 2019 e siamo stati ricevuti

da una Delegazione presieduta dal Sottosegretario di allora, Senatore Vito Crimi, al quale abbiamo consegnato un

dossier con tutta la documentazione raccolta.

Abbiamo fatto decine di Conferenze stampa e diversi servizi per le principali Televisioni nazionali, spiegando cosa

stava avvenendo e come stava avvenendo e presentando suggerimenti ed azioni migliorative.

Il tutto a nostre spese, autofinanziandoci, senza nessuna aspettativa o tornaconto di qualsivoglia natura, bensì

unicamente per cercare di dare un contributo, seppur modesto, al nostro territorio e alla nostra meravigliosa Italia.

Ed è proprio per questo motivo, forti dell’ esperienza sul campo, toccando con mano tutti i risvolti ed i retroscena di

una tremenda calamità naturale, che non vorremmo che i nostri fratelli della Romagna, debbano trovarsi, oltre ai

problemi posti in atto dalla natura, quelli etico-morali e organizzativi, posti in atto dalle Istituzioni.

Pertanto, per quanto esposto, Le facciamo un accorato appello affinché l’ opera della “Ricostruzione” post alluvione

in Romagna ed altre zone interessate, venga affidata ad una figura TECNICA e non ad una figura POLITICA.

Senza nessun pregiudizio sulle persone, ma solo sulla figura che dovrà gestire la rinascita di quei meravigliosi territori

devastati.

Figura che deve agire, facendo regole e verificandone il rispetto, in modo oggettivo, senza alcun condizionamento.

Confidiamo ascolti il nostro appello, ponendo una grande fiducia nel suo operato, siamo disponibili ad ogni ulteriore

ed eventuale approfondimento, in merito a quanto scritto e Le auguriamo di poter operare al meglio, per tutto

quello di cui ha bisogno la nostra Italia e tutti gli Italiani.

Ferrara , 23 maggio 2023

Con Ossequi CVR Comitato Verifica Ricostruzione

Marco Mattarelli, Lorenzo Baruffaldi, Mirco Gallerani,

Michele Testa, Gianluca Montefusco, Andrea Zaniboni

