CALCIO: DOMENICA 2 FEBBRAIO SI TORNA AL G&G STADIUM

La Centese Calcio è pronta a scendere in campo al G&G Stadium, domenica alle ore 14:30, per affrontare il Petroniano Idea Calcio in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni.

Gli avversari, attualmente 8° in classifica con 30 punti, hanno ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, dimostrando di essere una squadra solida e ambiziosa. Hanno già fermato sul pareggio il Bentivoglio e battuto la seconda della classe Comacchiese, candidandosi per la corsa ai playoff. Il miglior marcatore del Petroniano è Claudio Cristiani, autore di ben 10 gol, seguito dall’esperto Thiago Tonelli con 6 reti.

All’andata la Centese si impose per 1-0, grazie al gol di Nicholas Costantini, in una partita combattutissima dove entrambe le formazioni avrebbero potuto prevalere.

Domenica prossima Mister Ciro Di Ruocco potrà contare su una rosa quasi al completo. Rientreranno dall’infortunio il giovane e talentuoso Edoardo Fabbri, Mattia Perelli dalla squalifica e si conta sulla piena disponibilita’ di Quaquarelli, Rimondi e Grimandi, garantendo ampia scelta per affrontare questa sfida.

I biancoazzurri arrivano a questo incontro forti di una striscia positiva fatta di 1 pareggio e tre vittorie, consapevoli di quanto la classifica sia corta e del tutto imprevedibile, dove nessun traguardo e’ precluso.

Fischio di inizio alle ore 14.30

