RIETI VINCE CON MERITO, UN SECONDO TEMPO SONTUOSO DI DELFINO E COMPAGNI NON BASTA: 81-84 IL FINALE

La Benedetto torna a giocare e a difendere le mura di casa della Baltur Arena, nel match valevole per la 24esima giornata del campionato di A2, affrontando Rieti.

La Real Sebastiani, reduce da due risultati positivi, a questo punto del torneo, si trova in piena lotta per un posto ai play-off.

Dall’altra parte, la squadra allenata da coach Di Paolantonio, grazie al suo rinato entusiasmo, giocherà per portare a 4 la striscia di vittorie consecutive, sperando così di raggiungere una zona di classifica più tranquilla.

QUINTETTI:

BENEDETTO XIV: Graziani, Berdini, Devoe, Davis, Benvenuti

REAL SEBASTIANI: Spencer, Harris, Piunti, Piccin, Monaldi

PRIMO QUARTO

Il primo possesso e il primo canestro della partita è di Rieti, con un tiro da 3 da parte di Piunti, al quale però, risponde la Benedetto, sempre da tre, con Graziani.

Arriva subito il primo tentativo di allungo da parte degli ospiti, con il canestro dalla lunga distanza da parte di Monaldi e il gioco da 2+1 di Spencer.

La Benedetto non riesce a trovare delle soluzioni offensive tali da impensierire una difesa solida come quella di Rieti. Allora, sul risultato di 12-3 per gli ospiti, Coach Di Paolantonio è costretto a chiamare il primo TO. In uscita dal TO, Devoe si iscrive alla partita con una tripla dall’angolo.

La squadra di coach Rossi è in serata dalla lunga distanza, infatti con due triple rispettivamente di Piunti e di Piccin, aumentano il gap sul +12 con 2:30 alla fine del quarto.

Rieti continua a macinare e a trovare buoni tiri dall’arco, che permettono loro di allungare sul 23-9.

La squadra ospite, con l’ultimo possesso in mano, non riesce a concretizzare. Per cui, il primo quarto si chiude con il risultato di 11-25.

SECONDO QUARTO

Il primo canestro del quarto arriva dopo un minuto di gioco con Alessandrini, che mette anche il libero supplementare. Sembra un momento positivo per l’attacco della Benedetto che riporta il distacco a soli 8 punti.

Ma a 7 minuti dal termine, Berdini è costretto a uscire per infortunio (riuscirà a rientrare più tardi nella partita).

La Sebastiani è in serata, soprattutto con Monaldi, che con l’ennesima tripla dall’angolo della sua partita, allunga il vantaggio sul +16.

La Benedetto non riesce a trovare continuità in attacco, mentre Rieti riesce a trovare punti facili, molti anche dalla lunetta. Rieti, infatti, scappa sul 23-40 con solo 3 minuti alla fine del quarto.

Ai due canestri di Devoe da dentro l’area, risponde prontamente Rieti, mantenendo il vantaggio sul +18, entrando nell’ultimo minuto del quarto.

È la Benedetto ad avere l’ultimo possesso del primo tempo (propiziato anche da una grande difesa di Graziani), che sfrutta in modo perfetto, con la tripla dall’angolo di Delfino. Il secondo quarto termina col risultato di 34-49 per Rieti.

TERZO QUARTO

Il terzo quarto si apre con il canestro di Rieti, grazie alla tripla di Piccin. E Monaldi continua con la sua gran serata al tiro, centrando la sua quinta tripla di serata, allungando il distacco sul +21.

Rieti con 2 belle azioni, firma il massimo vantaggio di serata, portando la partita sul 36-62.

A riaccendere le speranze del pubblico ci pensano Graziani e Delfino, che a tre minuti dal termine, con tre tiri consecutivi dalla lunga distanza riducono lo svantaggio a soli 16 punti.

Il quarto si chiude col canestro di Davis, con il risultato di 52-71 Rieti.

QUARTO QUARTO

Berdini con un bel taglio e Davis con 2 canestri consecutivi, consentono alla Benedetto di ritrovarsi a soli 10 punti di distacco su Rieti.

Rieti riesce a sbloccarmi grazie al solito Monaldi, che centra il 2/2 dalla lunetta.

Davis fa alzare tutti in piedi alla Baltur Arena, grazie alla bella schiacciata in contropiede, che sposta il momentum della partita in favore della Benedetto.

Nonostante alcuni canestri di Rieti, sono Devoe e Delfino a prendere il controllo sulla gara, riducendo il gap tra le due squadre a soli 7 punti.

È ancora Delfino, che con la penetrazione in area, porta il distacco a solo un possesso di distanza.

Rieti sembra in difficoltà, ma dalla lunetta riesce a mantenere quei tre punti di distacco necessari per vincere la partita. La Benedetto ha avuto anche l’occasione per pareggiarla ma non riesce a costruire un tiro con il poco tempo a disposizione.

La partita termina con il risultato di 81-84 per Rieti.

SELLA CENTO: Devoe 25, Tanfoglio 0, Alessandrini 3, Berdini 2, Delfino 25, Graziani 10, Davis 16, Benvenuti 0, Nobile 0.

REAL SEBASTIANI: Spencer 10, Harris 6, Piunti 10, Sarto 8, Viglianisi 3, Cicchetti 6, Piccin 11, Pollone 0, Monaldi 30, Cicchetti 6, Spanghero 0.

Crediti: Antonio Iachini

