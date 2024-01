CALDARONE: “CASUMARO È STATO ABBANDONATO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE. DELEGAZIONE, STRADE, SERVIZIO DOPOSCUOLA, MANUTENZIONE”

Otto anni fa, presi un impegno con tutti i Casumaresi, quello di lavorare per ottenere qualcosa di importante per il Paese. Il PD già anni fa, per pura ideologia partitica, non votò a favore lo stanziamento dei fondi per il recupero della delegazione, ma nonostante ciò i lavori partirono con un progetto che avrebbe visto nascere un polo medico nel cuore del Paese.



Purtroppo, con la vittoria della giunta Accorsi, ho iniziato a temere il peggio e nonostante varie interrogazioni e diverse bugie di questa amministrazione, dopo quasi 3 anni non si sa più nulla del progetto e la delegazione continua ad essere chiusa.

Il sindaco pensa di dare il contentino ai Casumaresi, costruendo una scuola con oltre 10 milioni di Euro di soldi pubblici, senza però pensare alle vere esigenze del Paese. Cosa se ne faranno i cittadini di una scuola così, se non si è capaci di garantire il doposcuola ai bambini, con genitori costretti a dover usufruire di un servizio privato e neanche adiacente al plesso scolastico. Cosa se ne faranno i cittadini di una scuola così, quando alla materna è stata chiusa una sezione e non è stato garantito il servizio pomeridiano, costringendo alcuni genitori a dover scegliere altre strutture. Cosa se ne faranno i cittadini di Casumaro di una scuola così, quando non viene garantita la sicurezza sulle strade mentre i bambini vanno a scuola al buio e con dei buchi pericolosissimi. Ci sono strade che presentano problematiche elevate come ad esempio Via Tassinari, con buchi mai riparati da 2 anni circa e avvallamenti pericolosissimi per gli anziani che girano in bicicletta e per gli automobilisti che rischiano di rompere le auto.

Il degrado colpisce le vie di Casumaro e di tutte le altre frazioni, i servizi vengono tolti e le tasse aumentate, ma per questo sindaco, quello che importa è l’apparenza, preferisce spendere milioni di euro per una struttura e abbandonare tutto il resto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...