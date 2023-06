Probabilmente, i soldi per le righe blu li hanno, per quelle bianche, per le strisce pedonali e per le luci, aspettiamo di sapere se dopo tutte le assunzioni fatte e i soldi che si spenderanno per il prossimo dormitorio nella palestra della Bocciofila, avanza qualcosa o dovremo passare un altro anno mettendo in pericolo chi viaggia per le nostre strade…

Sindaco Accorsi, smettila di minacciare denunce, fare foto sorridenti per andare sui giornali e giocare con la Nostra Città.

