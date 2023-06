LEGA: NUOVI STALLI A PAGAMENTO IN ZONA OSPEDALE “LA GIUNTA TRADISCE GLI IMPEGNI PRESI”

Nel Maggio dello scorso anno la Lega presentò un ODG in consiglio comunale per rendere gratuita la sosta in zona Ospedale per gli operatori sanitari applicati presso il SS. Annunziata. La Giunta, tramite l’assessore Pedaci, chiese il ritiro, impegnandosi ad affrontare il tema in commissione e a trovare una soluzione con l’inizio del nuovo anno. Al tempo decidemmo di fidarci, ma l’impegno preso dalla giunta è stato tradito. Oggi infatti vediamo come, a distanza di sei mesi dalla data che loro stessi avevano dato, non solo non si sia fatto nulla (il parcheggio dell’ospedale è rimasto a pagamento), ma la Giunta Accorsi ha addirittura deciso di trasformare altri 12 stalli in zona ospedale da gratuiti a pagamento. Una scelta che ci vede estremamente contrari e che aggiunge ulteriori difficoltà a chi si reca all’ospedale per lavorare, e anche agli utenti. Ribadiamo quindi con forza la nostra proposta: l’amministrazione si attivi al più presto per evitare che chi lavora in Ospedale debba pagare la sosta durante l’orario di servizio.” Lo dicono il segretario della Lega, Luca Cardi e il capogruppo in consiglio comunale Alex Melloni.

