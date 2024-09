CALDARONE (fdi): “C’era una volta la Fiera di Cento 💔 “

Ricordo ancora quando per la prima volta, nel lontano 1991 vidi la Fiera di Cento. Feci un giro con mio padre, in bicicletta come eravamo abituati a fare noi due e il ricordo delle vie del centro e della piazza piena è ancora indelebile. Negli anni, abbiamo vissuto momenti magici, giorni n cui Cento si animava di spettacoli, di stand, di sport, di cultura, di ospiti, di occasioni per farla conoscere alle tante persone che venivano da lontano per ammirare le bellezze della nostra città e per fare acquisti.

Cosa è successo in soli 2 anni?Abbiamo cancellato le tradizioni più importanti della nostra città, allontanando chi per anni ha contribuito in modo gratuito a far crescere e far conoscere Cento al di fuori della provincia.Con un solo colpo di spugna, abbiamo perso il settembre centese, svuotato la città nel cuore e nell’anima, trasformandola nel silenzio assordante di chi fa passerelle mediatiche, in una città isolata e spenta.

Alcuni espositori addirittura, hanno abbandonato la fiera, non è stato montato il palco coperto, le vie erano vuote…

Non ci basta vedere le foto sui giornali di sorrisi o foto angolari durante la serata con i carristi per farci credere che sia stato un successo, non accettiamo articoli di giornalisti locali che danno dei brontoloni ai centesi, fa male vedere Cento ridotta così.

Io non ho perso le speranze di poterla rivedere diversa e nuovamente viva, lontano da chi dimostra incapacità gestionale e amore solo per il proprio partito e non per I centesi.

Mi auguro per Cento, che questa amministrazione vada a casa prima possibile, perché a distruggere ci vuole un attimo, per ricostruire invece serve tempo e ne stiamo perdendo parecchio.

Capogruppo Francesca Caldarone

