CALDARONE (FDI): “Grazie sindaco Accorsi per l’ennesimo regalo di Natale… l’azienda incaricata del restauro del Borgatti cita in giudizio il Comune”

Purtroppo, come era stato annunciato già da tempo dall’azienda incaricata dei lavori per il restauro del Teatro Borgatti, il comune di Cento e il sindaco Accorsi sono stati citati in causa con una richiesta di risarcimento danni milionaria, che potrebbe pesare, in caso di soccombenza, sull’economia della città.

Ad oggi, c’è tanta indignazione per essere stata derisa da questo sindaco, quando chiedevo spiegazioni in merito e per non aver ricevuto risposte alle mie domande, più e più volte fatte.

C’è preoccupazione per il futuro della città, che in caso di esito negativo del giudizio, oltre agli 800 mila euro per la nuova gara già messi a bilancio, si troverà a dover pagare un debito milionario che inevitabilmente metterà a rischio l’equilibrio del bilancio comunale.

Mi domando se non sia stata solo arroganza ma anche vera e propria paura a spingere il sindaco e la sua amministrazione, a non accettare la mia richiesta di istituire una commissione speciale per monitorare la situazione in tutela dei cittadini e del patrimonio centese.

Mi domando come mai, nonostante il sindaco sapesse già dal 23 dicembre della causa notificata agli uffici comunali non lo ha comunicato in occasione del bilancio e per quale ragione non sono state accantonate le somme che saranno dovute in caso di soccombenza del comune.

Mi domando se c’è stata mala fede o incompetenza del sindaco e in tal caso, la seconda sarebbe ancor più grave della prima perché dimostrerebbe che l’amministrazione è in mano a dilettanti allo sbaraglio.

Sarà presentata un’interrogazione urgente a nome del gruppo Fratelli d’Italia, al segretario e al collegio dei revisori dei conti, per far chiarezza sulla vicenda.

